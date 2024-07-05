روسيا تدعو لوقف إطلاق النار في السودان وإقامة حوار وطني

وأكد بوغدانوف "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإقامة حوار وطني" في السودان.

وفي بيان منشور على موقعها الإلكتروني، أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه "خلال اللقاء، تم التركيز بشكل رئيسي على تطور الوضع في السودان، مع التركيز على ضرورة التوصل إلى حل مبكر للأزمة العسكرية والسياسية في هذا البلد".

وأضاف بيان الخارجية أنه "في الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي موقفه المبدئي الداعم للوقف العاجل لإطلاق النار وإقامة حوار وطني مستدام بما يخدم ضمان وحدة جمهورية السودان وسلامتها الإقليمية وسيادتها".

وأوضح البيان أن الطرفين بحثا "بعض القضايا العملية لمواصلة تعزيز العلاقات المتعددة الأوجه بين روسيا والسودان".