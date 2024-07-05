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الجمعة 5 تموز 2024 ساعة 17:03

الكرملين: لا نتدخل في قرار تعليق ارتداء النقاب في روسيا

الكرملين: لا نتدخل في قرار تعليق ارتداء النقاب في روسيا
وجاء تأكيد بيسكوف هذا في أعقاب إعلان إسماعيل بيردييف رئيس مركز تنسيق مسلمي شمال القوقاز الروسي إفتاء المركز بتعليق ارتداء النقاب في المناطق التابعة لدوائره.
 
واعتبر المركز أن ارتداء النقاب والبرقع وأغطية الرأس التي تخفي الوجه في روسيا يلحق الضرر عمليا بالمسلمين.
 
وأشار إلى أن النقاب لم يكن أبدا لباسا تقليديا في شمال القوقاز الروسي.
 
وتتبع للمركز الإدارات الروحية لمسلمي إقليمي ستافروبول وكراسنودار، وجمهوريات أديغيا، وداغستان، وإنغوشيا وقبردين بلقار، وكالميكيا، وقره تشاي – شركيسيا، وأوسيتيا الشمالية-ألانيا، والشيشان.
رقم : 1145914
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