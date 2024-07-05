11 مصابًا بسبب سلم كهربائي في تركيا وفيديو مروّع يرصد ما حدث!

ويمكن رؤية الناس في مقطع فيديو لقطته كاميرات المراقبة، وهم يسقطون للأسفل فيما حاول أحدهم التحرك بسرعة في الاتجاه المعاكس.

ووصلت فرق الصحة بسرعة إلى مكان الحادث ونقلت الجرحى إلى المستشفيات القريبة لمزيد من التقييم الطبي.