الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 5 تموز 2024 ساعة 17:49

بريطانيا: القصر الملكي يعلن زعيم حزب العمال رئيساً جديداً للحكومة

بريطانيا: القصر الملكي يعلن زعيم حزب العمال رئيساً جديداً للحكومة
ويُصبح ستارمر، بصورة رسمية، الرئيسَ الثامن والخمسين للوزراء في بريطانيا، بعد تكليفه، من الملك تشارلز الثالث، في قصر باكنغهام، تشكيلَ الحكومة، ضمن لقاءٍ جمعه به.
 
وأُجريت الانتخابات البرلمانية البريطانية، الخميس، في الـ4 من تمّوز/يوليو الجاري، ليحقّق فيها حزب العمال فوزاً ساحقاً، الأمر الذي يمنحه، بحسب القانون البريطاني، الحق في تشكيل الحكومة المقبلة، بناءً على الأغلبية التي يحظى بها في مجلس العموم، إما بمفرده، وإما بدعم من حزبٍ آخر، على أن يكون زعيمه رئيساً للوزراء. 
 
وقال ستارمر، في خطاب فوز حزبه: "لقد نجحنا. التغيير يبدأ الآن، عبر أرجاء البلاد. يصحو البريطانيون اليوم على تلك الأنباء، شاعرين بأن حملاً ثقيلاً أُزيل من على أكتافهم".
 
وأضاف أن "الفوز بهذه الانتخابات كان ممكناً فقط في ظل حزب عمال جديد متغير. لا أعدكم بأن الأمر سيكون سهلاً. وحين تصعب الأمور، سنتذكر هذه الليلة".
 
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته، ورئيس حزب المحافظين، ريشي سوناك، أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء، عقب صدور نتائج الانتخابات البرلمانية، معلناً اعتذاره إلى الشعب البريطاني، مشيراً، في خطاب الاستقالة، إلى أنّه "سمع غضب المواطنين وخيبة أملهم من حكومته"، بالإضافة إلى إعلانه عزمه التخلي عن منصب زعامة حزبه بعد اختيار خليفة له.
 
وحاز حزب العمال 332 مقعداً من مجموع 650، في مقابل 72 فقط لحزب المحافظين، و41 مقعداً للديمقراطيين الأحرار، و22 مقعداً لسائر الأحزاب.
 
وبهذا يكون حزب العمال زاد مقاعده نحو 156 مقعداً، بينما فقد المحافظون 173 مقعداً في البرلمان، وزاد الديمقراطيون الأحرار مقاعدهم 53 مقعداً، بينما فقد حزب استقلال اسكتلندا 28 مقعداً، ليحصل على 4 مقاعد فقط حتى الآن.
رقم : 1145926
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المرشح مسعود بزشكيان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
المرشح مسعود بزشكيان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
المرشح سعيد جليلي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
المرشح سعيد جليلي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
5 تموز 2024
العميد حاجي زادة: مشاركة الشعب في الإنتخابات ستعزز اقتدار وقوة إيران
العميد حاجي زادة: مشاركة الشعب في الإنتخابات ستعزز اقتدار وقوة إيران
5 تموز 2024
قاليباف يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
قاليباف يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
5 تموز 2024
الجامعة العربية تدرس اتخاذ هذه الخطوات ضد كيان الاحتلال..
الجامعة العربية تدرس اتخاذ هذه الخطوات ضد كيان الاحتلال..
5 تموز 2024
رئيس السلطة القضائية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
رئيس السلطة القضائية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
5 تموز 2024
قائد الثورة: على الشعب أن يكون أكثر عزيمة اليوم لحسم الامر ويكون لدينا رئيس غداً
قائد الثورة: على الشعب أن يكون أكثر عزيمة اليوم لحسم الامر ويكون لدينا رئيس غداً
5 تموز 2024
انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية
انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية
5 تموز 2024
كنعاني: علينا جميعا الحضور عند صناديق الاقتراع من أجل تكريس اقتدار إيران العزيزة
كنعاني: علينا جميعا الحضور عند صناديق الاقتراع من أجل تكريس اقتدار إيران العزيزة
5 تموز 2024
بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية في الخارج
بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية في الخارج
5 تموز 2024
اعترافات خطيرة لشبكة التجسس الأمريكية والصهيونية في اليمن
اعترافات خطيرة لشبكة التجسس الأمريكية والصهيونية في اليمن
4 تموز 2024
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية تجري في 21 ولاية أميركية
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية تجري في 21 ولاية أميركية
4 تموز 2024
تحديد مراكز الاقتراع لجولة الاعادة للرئاسيات الايرانية في العراق
تحديد مراكز الاقتراع لجولة الاعادة للرئاسيات الايرانية في العراق
4 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟