بريطانيا: القصر الملكي يعلن زعيم حزب العمال رئيساً جديداً للحكومة

ويُصبح ستارمر، بصورة رسمية، الرئيسَ الثامن والخمسين للوزراء في بريطانيا، بعد تكليفه، من الملك تشارلز الثالث، في قصر باكنغهام، تشكيلَ الحكومة، ضمن لقاءٍ جمعه به.

وأُجريت الانتخابات البرلمانية البريطانية، الخميس، في الـ4 من تمّوز/يوليو الجاري، ليحقّق فيها حزب العمال فوزاً ساحقاً، الأمر الذي يمنحه، بحسب القانون البريطاني، الحق في تشكيل الحكومة المقبلة، بناءً على الأغلبية التي يحظى بها في مجلس العموم، إما بمفرده، وإما بدعم من حزبٍ آخر، على أن يكون زعيمه رئيساً للوزراء.

وقال ستارمر، في خطاب فوز حزبه: "لقد نجحنا. التغيير يبدأ الآن، عبر أرجاء البلاد. يصحو البريطانيون اليوم على تلك الأنباء، شاعرين بأن حملاً ثقيلاً أُزيل من على أكتافهم".

وأضاف أن "الفوز بهذه الانتخابات كان ممكناً فقط في ظل حزب عمال جديد متغير. لا أعدكم بأن الأمر سيكون سهلاً. وحين تصعب الأمور، سنتذكر هذه الليلة".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته، ورئيس حزب المحافظين، ريشي سوناك، أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء، عقب صدور نتائج الانتخابات البرلمانية، معلناً اعتذاره إلى الشعب البريطاني، مشيراً، في خطاب الاستقالة، إلى أنّه "سمع غضب المواطنين وخيبة أملهم من حكومته"، بالإضافة إلى إعلانه عزمه التخلي عن منصب زعامة حزبه بعد اختيار خليفة له.

وحاز حزب العمال 332 مقعداً من مجموع 650، في مقابل 72 فقط لحزب المحافظين، و41 مقعداً للديمقراطيين الأحرار، و22 مقعداً لسائر الأحزاب.

وبهذا يكون حزب العمال زاد مقاعده نحو 156 مقعداً، بينما فقد المحافظون 173 مقعداً في البرلمان، وزاد الديمقراطيون الأحرار مقاعدهم 53 مقعداً، بينما فقد حزب استقلال اسكتلندا 28 مقعداً، ليحصل على 4 مقاعد فقط حتى الآن.