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الجمعة 5 تموز 2024 ساعة 18:26

المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف عدّة مواقع للاحتلال محققة إصابات مباشرة

المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف عدّة مواقع للاحتلال محققة إصابات مباشرة
وفي أحدث عملياتها، استهدف مجاهدو المقاومة موقع ‏"راميا" التابع للاحتلال عند الحدود مع فلسطين المحتلة بقذائف المدفعية، وأصابوه إصابةً مُباشرة.
 
إلى جانب ذلك، أعلنت المقاومة استهداف موقع ‏"الرمثا" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابةً مباشرة.‏
 
وبالأسلحة الصاروخية المناسبة، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان موقع "‏السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وأصابوه إصابةً مُباشرة.‏
 
اعتداءات إسرائيلية مُستمرة
وبالتزامن مع ذلك، تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على القرى اللبنانية ولا سيما الجنوبية. وأفادت مراسلة الميادين في جنوب لبنان بأنّ غارةً حربية إسرائيلية استهدفت مرتفعات جبل الريحان في قضاء جزين جنوبي لبنان.
 
وقالت مصادر إنّ "قصفاً مدفعياً وفوسفورياً استهدف حرج راشيا الفخار، والهبارية"، مضيفةً أنّ "طائرات الاحتلال استهدفت بلدة مركبا".
 
حزب الله حوّل الشمال لمنطقة مهجورة
من ناحيتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ "حزب الله حقق منذ بداية الحرب إنجازاً استراتيجياً مهماً في تحويل منطقة الشمال إلى حزامٍ أمنيٍ مهجور".
 
من جانبه، قال رئيس مجلس "شلومي"، غابي نعمان بعد التصعيد الكبير في شمال فلسطين المحتلة، وإطلاق مئات الصواريخ وعشرات المسيّرات التي وصلت حتى عكا إنّ "بدل اعتراض المسيرات داخل الأراضي اللبنانية، فإنّها تفعل ما يحلو لها، وتتجول في محيطنا، وهذا يصيبنا بالهلع ويغضبنا بشكل كبير جداً".
 
وتابع نعمان: "نحن خارج منازلنا منذ 9 أشهر، والسكان غاضبون جداً"، مضيفاً: "حان وقت الحسم في الشمال، لأننا في حالة مراوحة لا تحتمل".
 
 
رقم : 1145931
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