وزير الخارجية البريطاني الجديد يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

وقال لامي الذي تولى حقيبة الخارجية إنه "سيعمل على دعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن"، مضيفا "سأبذل كل ما في وسعي لمساعدة الرئيس الأميركي جو بايدن على التوصل إلى وقف لإطلاق النار"، على حد قوله.

وكان رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر كشف اليوم الجمعة عن أعضاء حكومته الجديدة، وذلك غداة الفوز الساحق الذي حققه حزب العمال واضعا نهاية لـ14 عاما من حكم المحافظين.

وعقب تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بتوحيد المملكة المتحدة وإعادة بنائها، وإحداث التغييرات التي وعد بها حزب العمال خلال حملته الانتخابية.