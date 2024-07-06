مسعود بزشكيان رئيسا لايران

وأفاد المتحدث باسم لجنة الانتخابات خلال مؤتمر صحفي، أن بزشكيان (69 عاما) حصل على "أكثر من 16 مليون" صوت من أصل 30 مليونا من أصوات المقترعين، علما بأن أكثر من 61 مليون إيراني كانوا مدعوين للمشاركة في الاقتراع.



وانتهت عملية فرز الأصوات في مختلف مراكز الاقتراع في ايران، حيث جاءت النتائج النهائية وفقا لما أعلنتها لجنة الانتخابات الرئاسية في وزارة الداخلية الايرانية كما يلي:



إجمالي الأصوات التي تم فرزها: 30530157 صوتا



مسعود بزشكيان: 16.384.403 اصوات



سعيد جليلي: 13.538.179 صوتا



نسبة المشاركة في الانتخابات 49.8%