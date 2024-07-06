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السبت 6 تموز 2024 ساعة 07:07

جليلي: على الجميع احترام نتيجة تصويت الشعب وعلينا أن نعمل جميعاً لكل إيران

جليلي: على الجميع احترام نتيجة تصويت الشعب وعلينا أن نعمل جميعاً لكل إيران
وقبل قليل، أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، في أول تصريح له بعد فوزه بالإنتخابات الرئاسية الإيرانية، أنه "سيمد يد الصداقة للجميع"، لافتاً الى أننا "جميعنا شعب هذا البلد، وعلينا الاستعانة بالجميع من أجل تقدّم البلد".

وفاز المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية أمام المرشح المحافظ سعيد جليلي، بعد حصوله على 16,384,403 صوتاً مقابل 13,538,179 صوتاً لجليلي، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأدلى الإيرانيون بأصواتهم الجمعة في الدورة الثانية من انتخابات رئاسية تواجه فيها بزشكيان، والمفاوض السابق في الملفّ النووي المحافظ جليلي.

ودُعي نحو 61 مليون ناخب في إيران الجمعة للإدلاء بأصواتهم في 58638 مركزا في أنحاء البلاد، من بحر قزوين شمالا إلى الخليج جنوبا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها عند منتصف الليل (20,30 ت غ) بعد تمديد التصويت ستّ ساعات.

وفي الدورة الأولى، نال بزشكيان 42.4 بالمئة من الأصوات في مقابل 38.6 بالمئة لجليلي، بينما حل ثالثا مرشح محافظ آخر هو محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى.

ويبلغ بزشكيان 69 عاما، وهو الأكبر سنا من بين جميع المرشحين، ويُمثل الطبيب الجراح ذو الأصول الأذرية والمولود في 29 سبتمبر 1954، مدينة تبريز في البرلمان منذ عام 2008.
وشغل بزشكيان منصب وزير الصحة في عهد الرئيس محمد خاتمي بين آب 2001 وآب 2005. وكان قد استُبعد من السباق الرئاسي في العام 2021.
رقم : 1146028
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