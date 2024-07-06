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السبت 6 تموز 2024 ساعة 08:00

أمين عام الأمم المتحدة يحذر من حرب واسعة على الحدود اللبنانية الفلسطينية

أمين عام الأمم المتحدة يحذر من حرب واسعة على الحدود اللبنانية الفلسطينية
وأعرب غوتيريش عن قلق الأمم المتحدة العميق إزاء تزايد كثافة تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق، مشددا على ضرورة تجنب التصعيد وأن الحل السياسي والدبلوماسي هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدما.

ورأى أن التصعيد المتزايد، منذ الخميس، على الحدود اللبنانية الفلسطينية "يزيد من مخاطر اندلاع حرب شاملة"، محذرا من أن ما وصفه بـ"خطر سوء التقدير" قد يؤدي لمواجهة خطيرة بين الجانبين.

وكرر نداءات مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" التي تحث الجانبين على العودة فورا إلى وقف تبادل إطلاق النار، والالتزام من جديد بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 عام 2006 الداعي إلى وقف العمليات القتالية بين إسرائيل ولبنان.
رقم : 1146032
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