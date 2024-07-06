الصفحة الرئيسية
0
السبت 6 تموز 2024 ساعة 08:08

الرئيس الباكستاني يهنئ بزشکیان بفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية

الرئيس الباكستاني يهنئ بزشکیان بفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية
وقال آصف علي زرداري في رسالة وجهها إلى مسعود بزشکیان: أهنئك من أعماق قلبي بانتخابك رئيسا جديدا لإيران.

وأضاف: تربط بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان علاقات أخوية ونأمل أن تتعزز علاقاتنا خلال فترة رئاستكم.

وأكد زرداري أنه يتطلع إلى التعاون مع الرئیس المنتخب للشعب الإيراني من أجل السلام والازدهار في المنطقة.

کما هنأ رئيس المجلس الوطني الباكستاني "سردار اياز صادق"، مسعود بزشکیان، بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلا إن انتخاب بزشکیان رئيسا للجمهورية في ايران دليل على الثقة القوية التي يكنها الشعب الإيراني تجاهه.

وأصدر سردار أياز صادق، صباح اليوم، بيانا هنأ فيه مسعود بزشيكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية وتمنى له النجاح.

وأضاف أن السيد بزشکیان شخص ذكي ومقتدر وشخص سياسي صديق للشعب، وإن انتخابه یدل علی الثقة القوية التي يكنها الشعب الإيراني تجاهه.

وأكد أهمية العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: نحن واثقون من أن العلاقات بين البلدين ستتعزز أكثر في الفترة الجديدة.

یذکر أنه فاز مسعود بزشكيان بالجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية التي جرت يوم امس الجمعة لیصبح الرئیس.

واعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن اسلامي صباح اليوم السبت عن حصيلة ثامنة واخيرة لنتائج الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الايرانية في دورتها الرابعة عشرة.

ووفقا لما اعلنه المتحدث فقد حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و  384 الفا و 403 اصوات فيما حصل سعيد جليلي على 13 مليونا و 538 الفا و 179 صوتا ، بعد فرز 30 مليونا و 530 الفا و 157 صوتا من مراكز الاقتراع في البلاد وخارجها.

وقال: انه بناء على ذلك فان مسعود بزشكيان هو الرئيس المنتخب للدورة الرابعة عشرة لانتخابات الرئاسة.
رقم : 1146035
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس بشار الأسد يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان
الرئيس بشار الأسد يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان
الرئيس الباكستاني يهنئ بزشکیان بفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية
الرئيس الباكستاني يهنئ بزشکیان بفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية
6 تموز 2024
تقديرات بفقدان أكثر من 10 آلاف فلسطيني بغزة
تقديرات بفقدان أكثر من 10 آلاف فلسطيني بغزة
6 تموز 2024
جليلي: على الجميع احترام نتيجة تصويت الشعب وعلينا أن نعمل جميعاً لكل إيران
جليلي: على الجميع احترام نتيجة تصويت الشعب وعلينا أن نعمل جميعاً لكل إيران
6 تموز 2024
مسعود بزشكيان بعد فوزه بالإنتخابات الرئاسية الإيرانية: سأمد يد الصداقة للجميع
مسعود بزشكيان بعد فوزه بالإنتخابات الرئاسية الإيرانية: سأمد يد الصداقة للجميع
6 تموز 2024
مسعود بزشكيان رئيسا لايران
مسعود بزشكيان رئيسا لايران
6 تموز 2024
المرشح مسعود بزشكيان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
المرشح مسعود بزشكيان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
5 تموز 2024
المرشح سعيد جليلي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
المرشح سعيد جليلي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
5 تموز 2024
العميد حاجي زادة: مشاركة الشعب في الإنتخابات ستعزز اقتدار وقوة إيران
العميد حاجي زادة: مشاركة الشعب في الإنتخابات ستعزز اقتدار وقوة إيران
5 تموز 2024
قاليباف يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
قاليباف يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
5 تموز 2024
الجامعة العربية تدرس اتخاذ هذه الخطوات ضد كيان الاحتلال..
الجامعة العربية تدرس اتخاذ هذه الخطوات ضد كيان الاحتلال..
5 تموز 2024
رئيس السلطة القضائية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
رئيس السلطة القضائية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
5 تموز 2024
قائد الثورة: على الشعب أن يكون أكثر عزيمة اليوم لحسم الامر ويكون لدينا رئيس غداً
قائد الثورة: على الشعب أن يكون أكثر عزيمة اليوم لحسم الامر ويكون لدينا رئيس غداً
5 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟