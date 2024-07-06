حماس تعلن موعد محادثات إطلاق اسرى الاحتلال في غزة

إسلام تايمز (فلسطين) - أعلن مصدر كبير في حركة «حماس» اليوم (السبت)، أن مقترح الاتفاق المعدل بين الحركة وكيان الاحتلال يوافق على أن تبدأ المحادثات لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، بمن في ذلك الجنود والرجال المتبقون، خلال 16 يوماً بعد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق «رويترز».