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السبت 6 تموز 2024 ساعة 10:16
حماس تعلن موعد محادثات إطلاق اسرى الاحتلال في غزة
وذكر المصدر أن الاقتراح يضمن قيام الوسطاء بضمان اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1146057
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