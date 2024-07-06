في اليوم الـ 274 للعدوان…عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 10 فلسطينيين استُشهدوا جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينهم 7 أشقاء.



وانتشلت طواقم الدفاع المدني جثماني شهيدين عقب قصف الاحتلال منزلاً في وادي السلقا في مدينة دير البلح وسط القطاع.



كما استُشهد رجل مسن وزوجته بعد قصف طائرة الاحتلال منزلاً في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.



واستشهد 5 صحفيين فلسطينيين خلال الـ 12 ساعة الماضية جراء قصف الاحتلال مدينة غزة والنصيرات وسط القطاع.



وقصفت آليات الاحتلال المنازل شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع عشرات الجرحى، فيما شن الطيران المسير غارات عدة على شمال مخيم البريج وسط القطاع.



وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية لمخيم النصيرات، والمناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ونسفت مباني في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات، فيما قصف آليات الاحتلال أحياء الشيخ عجلين وتل الهوا والزيتون في مدينة غزة.