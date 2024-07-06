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السبت 6 تموز 2024 ساعة 10:27

الرئيس بشار الأسد يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان

الرئيس بشار الأسد يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان
وقال الرئيس الأسد في برقية تهنئة أرسلها للرئيس بزشكيان: “أبارك لكم ثقة الشعب الإيراني العزيز، وأبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعباً نجاح العملية الانتخابية، متمنياً لكم السداد والتوفيق في كل ما يحفظ أمن إيران واستقراراها ومنعتها”.

وأضاف الرئيس الأسد: “إن بلادكم المنيعة كما كانت على الدوام، هي إحدى أهم الدول التي نحرص على أن تكون العلاقة معها في أوجها لأن هذه العلاقة تستند إلى جذور رسخت عبر عقود من الاحترام المتبادل والفهم المشترك والمبادئ الثابتة، التي لطالما تمسكت بها سورية وإيران”.

وختم الرئيس الأسد برقيته بالقول: “سنعمل معكم لتعزيز العلاقة الإستراتيجية السورية الإيرانية وفتح آفاق واعدة جديدة للتعاون الثنائي، وستبقى المقاومة هي النهج المشترك الذي نسير عليه صوناً لعزة بلادنا ودفاعاً عن مصالح شعوبها”.
رقم : 1146061
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