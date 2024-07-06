الرئيس الاذربيجاني يهنئ نظیره الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان

وقال علییف في برقية تهنئة للرئيس بزشكيان: إننا نولي أهمية كبيرة للعلاقات بين جمهورية أذربيجان والجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تعود الى الجذور الدينية والثقافية المشتركة والصداقة والأخوة.



وأعرب علييف في هذه الرسالة عن ارتياحه لتطور التعاون الثنائي بين البلدين في العقود الأخيرة، خاصة في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة قائلا: ان الاتفاقيات المبرمة بين البلدين تهدف الى تعزيز العلاقات الإيرانية -الأذربيجانية وهي قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار خدمة للشعبين الاذربيجاني والايراني ومن اجل تحقيق التنمية المستدامة وضمان أمن المنطقة بأكملها.



وأضاف: نحن على ثقة من أنه من خلال الجهود المشتركة سنضمن تعزيز علاقات الصداقة التقليدية وتوسيع التعاون المشترك بما يتماشى مع مصالح شعبينا وبلداننا.



ودعا رئيس جمهورية أذربيجان بزشکیان لزيارة باكو "لتبادل وجهات النظر حول آفاق تطوير التعاون الثنائي".



کما جاء في هذه الرسالة : أعبر عن أطيب تمنياتي لفخامتكم وأتمنى لكم النجاح في أنشطتكم المستقبلية خدمة للشعب الإيراني الصديق والشقيق.



وفاز مسعود بزشكيان بالجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية التي جرت يوم امس الجمعة لیصبح الرئیس التاسع في الجمهورية الاسلامية الايرانية.



وجرت الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية يوم امس الجمعة 5 تموز/يوليو في انحاء البلاد وفي نحو 100 دولة في العالم لانتخاب الرئيس الايراني التاسع في الجمهورية الاسلامية من بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.



وكانت الجولة الاولى لانتخابات الرئاسة قد جرت يوم الجمعة 28 حزيران/يونيو بين المرشحين الاربعة ؛ سعيد جليلي ومسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف ومصطفى بورمحمدي ولم يستطع اي منهم الفوز بالغالبية المطلقة مما استوجب خوض جولة ثانية بين المرشحين الحائزين على اعلى عدد من الاصوات وهما بزشكيان وجليلي.



وفاز مسعود بزشكيان بالجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية التي جرت يوم امس الجمعة لیصبح الرئیس التاسع في الجمهورية الاسلامية الايرانية.