الصفحة الرئيسية
0
السبت 6 تموز 2024 ساعة 14:43

واشنطن ستكمل سحب قواتها من "القاعدة الجوية 101" في النيجر الأحد

واشنطن ستكمل سحب قواتها من "القاعدة الجوية 101" في النيجر الأحد
وكان قد أمر المجلس العسكري الحاكم  في النيجر، عقب التحول السياسي الذي شهدته البلاد في أبريل/ نيسان الماضي، الولايات المتحدة بسحب جنودها من البلاد، والذين يبلغ عددهم قرابة 2000 عسكري.
 
وأمهل المجلس العسكري في النيجر الولايات المتحدة حتى 15 سبتمبر/ أيلول لسحب قواتها، وهو ما يعني أيضاً مغادرة قاعدة طائرات مسيّرة قيمتها 100 مليون دولار بالقرب من أغاديز شمال النيجر، المعروفة باسم "القاعدة الجوية 201".
 
ورجح إكمان، أن "الانسحاب من القاعدة الجوية 201"، قد يكتملُ في الشهر المقبل.
 
وكان رئيس الحكومة النيجري، علي محمد الأمين زين، قد أعلن في مقابلة سابقة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن بلاده قررت وقف تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة في آذار/مارس الماضي بسبب تهديدات وجهها مسؤولون أميركيون.
 
وفي 12 نيسان/أبريل الماضي، وصل عدد من الخبراء الروس إلى النيجر لتدريب القوات المحلية على مكافحة الإرهاب.
 
واعتبرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من النيجر يعد بمنزلة نصر استراتيجي جديد لروسيا.
 
كما شهدت النيجر انسحاباً للقوات الفرنسية بناء على طلب المجلس العسكري، ما يشكل نكسة للغرب، وخسارة للنفوذ الاقتصادي والعسكري في المنطقة.
رقم : 1146119
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس بشار الأسد يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان
الرئيس بشار الأسد يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان
الرئيس الباكستاني يهنئ بزشکیان بفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية
الرئيس الباكستاني يهنئ بزشکیان بفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية
6 تموز 2024
تقديرات بفقدان أكثر من 10 آلاف فلسطيني بغزة
تقديرات بفقدان أكثر من 10 آلاف فلسطيني بغزة
6 تموز 2024
جليلي: على الجميع احترام نتيجة تصويت الشعب وعلينا أن نعمل جميعاً لكل إيران
جليلي: على الجميع احترام نتيجة تصويت الشعب وعلينا أن نعمل جميعاً لكل إيران
6 تموز 2024
مسعود بزشكيان بعد فوزه بالإنتخابات الرئاسية الإيرانية: سأمد يد الصداقة للجميع
مسعود بزشكيان بعد فوزه بالإنتخابات الرئاسية الإيرانية: سأمد يد الصداقة للجميع
6 تموز 2024
مسعود بزشكيان رئيسا لايران
مسعود بزشكيان رئيسا لايران
6 تموز 2024
المرشح مسعود بزشكيان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
المرشح مسعود بزشكيان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
5 تموز 2024
المرشح سعيد جليلي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
المرشح سعيد جليلي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
5 تموز 2024
العميد حاجي زادة: مشاركة الشعب في الإنتخابات ستعزز اقتدار وقوة إيران
العميد حاجي زادة: مشاركة الشعب في الإنتخابات ستعزز اقتدار وقوة إيران
5 تموز 2024
قاليباف يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
قاليباف يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
5 تموز 2024
الجامعة العربية تدرس اتخاذ هذه الخطوات ضد كيان الاحتلال..
الجامعة العربية تدرس اتخاذ هذه الخطوات ضد كيان الاحتلال..
5 تموز 2024
رئيس السلطة القضائية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
رئيس السلطة القضائية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
5 تموز 2024
قائد الثورة: على الشعب أن يكون أكثر عزيمة اليوم لحسم الامر ويكون لدينا رئيس غداً
قائد الثورة: على الشعب أن يكون أكثر عزيمة اليوم لحسم الامر ويكون لدينا رئيس غداً
5 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟