رؤساء وامراء يهنئون بزشکیان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

وفي هذا الصدد هنأ رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، مسعود بزشکیان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

ونشر مودي في رسالة موجهة إلى بزشكيان نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" : أهنئك على انتخابك رئيسًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف: نحن نتطلع إلى التعاون الوثیق معكم لتعزيز العلاقات الثنائية طويلة الأمد لصالح الشعب والمنطقة.

الى ذلك أصدرت الحكومة الفنزويلية بيانا هنأت فيه الشعب الإيراني بفوز "مسعود بزشکیان" في الانتخابات الرئاسية الإیرانیة الـ14 وأكدت استعداد كراكاس لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في الفترة الجديدة.

وكتب وزير خارجية فنزويلا، "إيفان خيل بينتو"، في رسالة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": جمهورية فنزويلا البوليفارية تهنئ شعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الالتزام الذي أظهره في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 5 يوليو 2024، والتي أدت إلى انتخاب السيد مسعود بزشكيان رئيسا جديدا للجمهورية الاسلامية الإيرانية".

وأضاف: تعتقد فنزويلا أن قرار الشعب الإيراني سيسهم في سعادة ايران حكومة و شعبا كقوة ناشئة في العالم متعدد الأقطاب نظرا إلی الدور البارز الذي یلعبه في سيناريو ترسيخ السلام والتنمية العالمية.

الى ذلك أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، في رسالة تهنئة بعث بها الى الرئيس الايراني المنتخب "مسعود بزشكيان"، اكد على "أهمية مواصلة التنسيق بين العراق وإيران بأعلى المستويات وفي المجالات كافة".

وافاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان اليوم، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، هنأ مسعود بزشكيان بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وعبَّر رئيس الوزراء، في برقية بعثها إلى بزشكيان، عن "تمنياته له بالنجاح والتوفيق في مهامه".

واكد السوداني للرئيس الايراني المنتخب حديثا، "عمق العلاقات بين البلدين الجارين الصديقين، وأهمية مواصلة التنسيق بأعلى المستويات، وفي المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة؛ حسب ما افادت به وكالة الانباء العراقية (واع) .

على الصعيد نفسه هنأ أمير دولة الكويت "الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح"، الرئيس الإيراني المنتخب "مسعود بزشكيان" بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وبعث الشيخ مشعل الاحمد ببرقية تهنئة إلى بزشكيان، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وفي هذه البرقية تمنى أمير دولة الكويت للجمهورية الإسلامية الإيرانية المزيد من الرقي والازدهار وكل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.

كما بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي هذه البرقية تمنى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للرئيس المنتخب بزشكيان التوفيق وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

وهنأ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس المنتخب الإيراني مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهیان، في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة (إكس): أهنئ الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في خدمة بلاده وتحقيق تطلعات شعبه، وأتطلع للعمل معه لما فيه الخير لبلدينا وشعبينا.

بدوره، بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة الى الرئيس الايراني المنتخب.

وأكد أن مملكة البحرين تتطلع وتحرص على إقامة علاقات طيبة تقوم على اساس التعاون مع إيران وتعزيز العلاقات معها خدمة لمصالح الشعبين الايراني والبحريني.

من جانبه بعث سلطان عُمان هيثم بن طارق، برقية تهنئة إلى الرئيس الايراني بزشكيان، بحسب ما نشتره وكالة الأنباء العمانية، عبر حسابها في منصة "إكس".