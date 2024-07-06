سوريا تشارك في اجتماعات المنظمة العربية للطيران المدني

وعبّر معاون وزير النقل لشؤون النقل الجوي المهندس معتصم جمعة في كلمة الوفد السوري عن تطلّع سوريا إلى العمل العربي المشترك داعياً شركات الطيران إلى استخدام الأجواء السورية لأغراض العبور والهبوط في المطارات السورية.



بدوره أشار مدير عام الطيران المدني السوري المهندس باسم منصور إلى أن سوريا تقدّم كل التعاون والتسهيلات لشركات الطيران العربية الراغبة بالعودة إلى الأجواء السورية.



في هذا السياق، أكد منصور تسيير السعودية والبحرين والعراق والإمارات ولبنان ومصر والأردن والسودان رحلاتها من وإلى سوريا، كما تسيير رحلات الطيران المدني السوري بين دمشق والعاصمة اليونانية أثينا، إضافةً إلى روسيا وإيران.



وعادت سوريا بذلك إلى مقعدها في المنظّمة العربية للطيران المدني، بعد 12 عاماً من تعليقها، فيما قالت وسائل إعلام سورية إن المنظمة أعلمت سوريا بعودة كامل نشاطاتها وفعّالياتها، والسماح بعبور الطائرات فوق الأجواء السورية.



من جهتها أفادت المنظّمة العربية للطيران المدني، عن "إعادة التحليق في أجواء سوريا بعد 12 عاماً من التعليق".



يذكر أن الأضرار التي لحقت بالتجهيزات الملاحية بسبب الأعمال الإرهابية والضربات الإسرائيلية تجاوزت الـ70 مليون دولار، بحيث عملت سوريا من خلال الجهود المحلية على ترميمها وإصلاحها.