جليلي مهنئاً بزشكيان: الآن وقت التعاون والتلاحم بين أبناء شعبنا لتحقيق أهداف الثورة

وهنّأ، في حسابه الشخصي في منصة "أكس" للتواصل الاجتماعي، السبت، المرشح الفائز، مسعود بزشكيان، على كسبه أصوات الأغلبية، مؤكداً أنّ واجبه تقديم المساعدة إلى الحكومة من أجل تخطي المشاكل، والوصول إلى التقدم المطلوب.

وشدّد جليلي على أنّ "الوقت الآن هو وقت التعاون والتلاحم بين أبناء الشعب الايراني من أجل تحقيق أهداف الثورة".

ووجّه الشكر إلى ملايين الأصوات التي دعمت برنامجه، مؤكداً أنّه سيبذل كل ما في وسعه من أجل "تصحيح الأخطاء وتعزيز نقاط القوة فيه".

بدوره، أكّد رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسن إيجئي، أنّ الانتخابات الرئاسية أحبطت مخططات الأعداء، وعززت السيادة الشعبية الدينية في نظام الجمهورية الإسلامية.

وفي رسالة تهنئةٍ إلى بزشكيان بفوزه بمنصب رئيس الجمهورية في البلاد، أعلن إيجئي استعداد السلطة القضائية لـ"تقديم كل الدعم إلى الحكومة الرابعة عشرة، على نحو يخدم رفعة البلاد وعزتها وتقدمها".

من جهته، قال الرئيس الإيراني بالوكالة، محمد مخبر، إنّ "الانتخابات الرئاسية رسمت أمام المراقبين في العالم مشاهد جميلة عن سيادة الشعب الإيراني"، مضيفاً أنّ "الفائز الرئيس في هذه الانتخابات هو الشعب".

وهنّأ قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران، اللواء حسين سلامي، من ناحيته، بزشكيان، مشدداً على جاهزية الحرس لمواصلة التعاون وتعزيز العمل المشترك مع الحكومة.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية فوز بزشكيان في انتخابات الرئاسة الإيرانية، في دورتها الثانية، بعد انتهاء فرز الأصوات في عشرات آلاف مراكز الاقتراع في البلاد.

وحصل بزشكيان، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الداخلية، على 16,384,403 أصوات (ما نسبته 53.6%)، في مقابل 13,538,179 صوتاً للمرشح سعيد جليلي (ما نسبته 44.3%)، ليصبح بالتالي الرئيس المنتخب التاسع للجمهورية الإسلامية الإيرانية، منذ انتصار الثورة الإسلامية، بقيادة الإمام الخميني عام 1979.