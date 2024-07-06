الصفحة الرئيسية
0
السبت 6 تموز 2024 ساعة 18:37

الرئيس بزشكيان: لولا حكمة قائد الثورة لما وصلنا إلى هذه المكانة

الرئيس بزشكيان: لولا حكمة قائد الثورة لما وصلنا إلى هذه المكانة
كما قدم بزشكيان التهاني للشعب الإيراني بفوزه في العملية الانتخابية وقال : نحاول فك العقد واحدة بعد الأخرى باشراف القيادة الحكيمة .
 
وتابع قائلا: سأضع أصوات الشعب الإيراني عهدا في عنقي، أنا لست مصونا من الخطأ والعمل في هذه الظروف صعب جدا، انا لم اقدم اي وعود كاذبة خلال فترة الانتخابات ولم اقل شيئا لا استطيع الوفاء به او يتبين فيما بعد بانه لم يكن صحيحا، وارجو أن يتناغم البرلمان مع الحكومة القادمة لتخطي العقبات .
 
واشار الى انه يتطلع الى جعل ايران بلدا مزدهرا واضاف : انا في مرقد الامام الراحل (ره) اعاهده بان اواصل طريق الشهداء لازدهار البلاد.
رقم : 1146158
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس بشار الأسد يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان
الرئيس بشار الأسد يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان
الرئيس الباكستاني يهنئ بزشکیان بفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية
الرئيس الباكستاني يهنئ بزشکیان بفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية
6 تموز 2024
تقديرات بفقدان أكثر من 10 آلاف فلسطيني بغزة
تقديرات بفقدان أكثر من 10 آلاف فلسطيني بغزة
6 تموز 2024
جليلي: على الجميع احترام نتيجة تصويت الشعب وعلينا أن نعمل جميعاً لكل إيران
جليلي: على الجميع احترام نتيجة تصويت الشعب وعلينا أن نعمل جميعاً لكل إيران
6 تموز 2024
مسعود بزشكيان بعد فوزه بالإنتخابات الرئاسية الإيرانية: سأمد يد الصداقة للجميع
مسعود بزشكيان بعد فوزه بالإنتخابات الرئاسية الإيرانية: سأمد يد الصداقة للجميع
6 تموز 2024
مسعود بزشكيان رئيسا لايران
مسعود بزشكيان رئيسا لايران
6 تموز 2024
المرشح مسعود بزشكيان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
المرشح مسعود بزشكيان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
5 تموز 2024
المرشح سعيد جليلي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
المرشح سعيد جليلي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
5 تموز 2024
العميد حاجي زادة: مشاركة الشعب في الإنتخابات ستعزز اقتدار وقوة إيران
العميد حاجي زادة: مشاركة الشعب في الإنتخابات ستعزز اقتدار وقوة إيران
5 تموز 2024
قاليباف يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
قاليباف يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
5 تموز 2024
الجامعة العربية تدرس اتخاذ هذه الخطوات ضد كيان الاحتلال..
الجامعة العربية تدرس اتخاذ هذه الخطوات ضد كيان الاحتلال..
5 تموز 2024
رئيس السلطة القضائية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
رئيس السلطة القضائية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
5 تموز 2024
قائد الثورة: على الشعب أن يكون أكثر عزيمة اليوم لحسم الامر ويكون لدينا رئيس غداً
قائد الثورة: على الشعب أن يكون أكثر عزيمة اليوم لحسم الامر ويكون لدينا رئيس غداً
5 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟