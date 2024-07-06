رئيس الامارات ونائباه يهنئون بزشكيان بفوزه في الانتخابات

كما بعث نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتخب.

هذا وأعلنت صباح وزارة الداخلية الإيرانية فوز المرشح مسعود بزشكيان بانتخابات الرئاسة متفوقا على منافسه سعيد جليلي.

وأفادت وزارة الداخلية بأن السيد بزشكيان فاز بنحو 55 بالمئة من أصوات الناخبين مقابل 45 بالمئة للسيد جليلي.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية في دورتها الرابعة عشرة تسعة وأربعين فاصل ثمانية بالمئة.

وأحصى مسؤولو الانتخابات أكثر من ثلاثين مليونا وخمسمئة وثلاثين ألف صوت حصل بزشكيان منها على ما يزيد عن أكثر من ستة عشر مليونا وثلاثمئة وثمانين الف صوت وجليلي على أكثر من ثلاثة عشر مليون مليون صوت وفق نتائج نشرتها وزارة الداخلية.