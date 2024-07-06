بعد فوز حزب العمال... ثقة المستثمرين في الأصول البريطانية ترتفع

وسجلت الأسهم البريطانية التي تركز على الاسواق المحلية أفضل أسبوع لها في أكثر من خمسة أشهر، حيث ارتفع مؤشر "فوتسي 250".

كما ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار لأعلى مستوى في 4 أشهر.