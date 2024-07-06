مصر ترد على تحركات إثيوبيا بشأن سد النهضة: قلقون من المرحلة الخامسة لملء السد

وطالب الوزير سويلم بتطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بقضية السد، الذي تبنيه إثيوبيا منذ عام 2011، مُضيفاً، في تصريحات تلفزيونية: "نحن نتحرك لحماية حقوق مصر وحقوق المصريين في ملف المياه، ونعمل على حسن إدارة الموارد المائية".

وأكد عزم الوزارة على تطوير المنشآت المائية ومنظومات الري في مصر، واستمرار بناء المنشآت المائية ووصول المياه إلى المزارعين.

وكشف الوزير سويلم عن توجه مصري إلى زيادة الاستثمارات المصرية في دول حوض النيل، في ظل ترؤس مصر رئاسة وزراء المياه الأفارقة.

في هذا السياق تستعد إثيوبيا لبدء المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة، وسط مخاوف مصرية من أن يؤثر ذلك في إيراداتها من مياه النيل.