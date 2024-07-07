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الأحد 7 تموز 2024 ساعة 11:07

إصابة إسرائيلي واندلاع حرائق في الجليل بعد رشقة صواريخ للمقاومة

إصابة إسرائيلي واندلاع حرائق في الجليل بعد رشقة صواريخ للمقاومة
وصباح اليوم الأحد، دوت صفارات الإنذار في الجليل الأسفل، وسُمعت أصوات انفجارات ناجمة عن رشقة صاروخية كبيرة أطلقها حزب الله، حيث تصاعدت سحب الدخان في المنطقة.
وتحدثت إذاعة جيش الاحتلال عن أن صفارات الإنذار دوت في مناطق في الجليل الأسفل لأول مرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول، تاريخ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واشتعال جبهة لبنان.
وأعلن حزب الله عن أولى عملياته اليوم، حيث استهدف التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة، مؤكداً أنه أصابها إصابةً مباشرة، ما أدى إلى تدميرها.‏
وأمس السبت، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ ثلاث عمليات ضد جيش الاحتلال، كان أبرزها هجوم جوي بسرب من المسيّرات ‏الانقضاضية على مربض المدفعية التابع للكتيبة 403 التابع للفرقة 91 في بيت هلل، ‏ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.
رقم : 1146256
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