كلمة للسيد نصر الله في احتفال تأبين الشهيد القائد محمد ناصر

اسلام تايمز (لبنان) - يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الاحتفال التأبيني الذي يُقام تكريما للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر(ابو نعمة)، وذلك يوم الأربعاء القادم الساعة الرابعة عصرا.