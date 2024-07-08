أوربان التقى الرئيس الصيني في بكين في "مهمة سلام"

وتأتي هذه الزيارة غير المعلنة قبل يوم من عقد قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه، حيث من المقرر أن تهيمن الانتكاسات في أوكرانيا على المناقشات.



وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان، أن "أوربان يزور الصين في الثامن من تموز، وسيلتقي به الرئيس شي جين بينغ، وسيتبادلان وجهات النظر بشكل متعمق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".



وكان أوربان والوفد المرافق له قد وصلوا الجمعة الماضي إلى موسكو، وعقدوا اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من "مهمة السلام"، والتي كانت المرحلة الأولى منها زيارة عمل لكييف في 2 تموز.