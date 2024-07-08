زلزال بقوة 6.3 درجة ضرب جزر "أوغاساوارا" اليابانية

وذكرت الوكالة أن "الزلزال وقع عند الساعة 05.02 بالتوقيت المحلي، اليوم الاثنين، (23.02 بتوقيت موسكو يوم الأحد) وعلى عمق 530 كيلومترا".



ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات تسونامي، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.