الاحتلال الصهيوني يشن حملة اعتقالات بالضفة واشتباكات مسلحة في نابلس

وداهمت قوات الاحتلال منزل الشاب محمود شاهين من مدينة قلقيلية، قبل أن تعتقله وتقتاده إلى جهة مجهولة، فيما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لتأمين اقتحامات المستوطنين لقبر يوسف، وإقامتهم طقوس تلمودية.



وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي بشكل كثيف شرق نابلس، بينما خاض مقاومون اشتباكات مسلحة عنيفة مع القوات المتوغلة، إلى جانب استهداف جيش الاحتلال بعبوة محلية الصنع.



وفي البيرة، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال واعتقل خمسة آخرون الليلة الماضية، من منطقة البالوع بالمدينة، تزامنا مع عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من بيت إيل شمال المدينة.



وطالت مداهمات الاحتلال قرية بيت عور التحتا غرب رام الله، ومخيم الجلزون شمال البيرة، وبلدة عرانة شمال جنين، ومخيم عقبة جبر بأريحا، والمدخل الجنوبي لمدينة قلقيلية، ومدينة الخليل، ومدينة نابلس ومحيط مخيم بلاطة.