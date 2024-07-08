قوات الاحتلال الصهیوني تقتحم نابلس وسرايا القدس تخوض اشتباكات معهم

وقال مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية تمهيدا لاقتحام المستعمرين لقبر يوسف وإقامة طقوس تملودية.



وأضافت المصادر بأن نحو "50 آلية تتجه من مستوطنة "ايتمار" إلى حاجز بيت فوريك شرقي مدينة نابلس".



وعلى إثر ذلك اندلعت اشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال محيط قبر يوسف، حيث استهدف مقاومون آليات الاحتلال بصليات مكثفة من الرصاص والعبوات الناسفة.



من جهتها أعلنت كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين،أن مجاهديها يخوضون اشتباكات عنيفة في محور المنطقة الشرقية وبجانب كلية الروضة ومحور شارع عمان ونستهدف قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة.



وقالت كتيبة نابلس في بلاغ عسكري فجر اليوم: نواصل التصدي لقوات الاحتلال في محاور القتال ونستهدف القوات المنسحبة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة.



وبالتزامن اقتحم مستوطنون منطقة قبر يوسف شرق نابلس بالتزامن مع اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال.

