الاحتلال يحرق أراضي زراعية جنوب طولكرم

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال المتمركزة عند البوابة المقامة على جدار الفصل العنصري غرب ضاحية ارتاح جنوب المدينة أطلقت وابلاً من القنابل الضوئية والصوتية تجاه الأراضي الزراعية المحاذية للجدار، ما تسبب في اشتعال النيران في البيوت البلاستيكية والمزروعات واحتراقها بشكل كامل.



وتمكنت طواقم الدفاع المدني من إطفاء الحرائق بعد عناء طويل بسبب الرياح التي ساعدت في انتشار النيران وامتدادها إلى مساحات واسعة من أراضي المنطقة.



وصعدت قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق المزارعين جنوب طولكرم منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، حيث تمنعهم من الوصول إلى أراضيهم التي تبعد مسافة 300 متر عن الجدار وتطلق النار تجاههم، إضافة إلى تمزيق البيوت البلاستيكية وتخريب المزروعات.