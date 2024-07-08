الأونروا: نواجه خسارة جيل بأكمله في غزة

وأضاف لازاريني، أن نحو 250 ألف شخص هجروا من خان يونس للمرة السادسة أو السابعة، ولا يوجد مكان آمن في غزة.



وبين أن الوضع في القطاع يتوجه لخسارة جيل بأكمله في غزة موضحاً انه يجب إعادة الأطفال إلى بيئة تعليمية آمنة.