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الاثنين 8 تموز 2024 ساعة 13:01
مصر: لا بد من وقف إطلاق النار بشكل فوري
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، لا بد من وقف إطلاق النار بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأضاف، قدمنا 70% من المساعدات التي دخلت إلى غزة وسنواصل تقديم الدعم للقطاع.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1146483
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