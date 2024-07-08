مصر: لا بد من وقف إطلاق النار بشكل فوري

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، لا بد من وقف إطلاق النار بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وأضاف، قدمنا 70% من المساعدات التي دخلت إلى غزة وسنواصل تقديم الدعم للقطاع.