روسيا: الاستخبارات تحبط محاولةً أوكرانية لاختطاف قاذفة استراتيجية إلى الخارج

وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي، أنّه أحبط محاولة أخرى "قامت بها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ عملية اختطاف قاذفة استراتيجية بعيدة المدى من طراز - تو-22 أم ز - تابعة للقوات المسلحة الروسية".

وأكّد البيان "تورط أجهزة استخبارات دول الناتو في إعداد وتنفيذ عملية الاختطاف"، موضحاً أنّ "الاستخبارات الأوكرانية حاولت تنفيذ عملية اختطاف القاذفة عبر التخطيط لتجنيد طيار عسكري روسي مقابل مكافأة مالية ومنحه الجنسية الإيطالية، وذلك مقابل تهريب القاذفة الاستراتيجية إلى أوكرانيا".

وتابع أنّ "ضباط مكافحة التجسس الروس تلقوا خلال العملية، معلومات ساعدت القوات المسلحة على إطلاق النار على مطار أوزيرنوي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".

الجدير بالذكر أنّ طائرات "توبوليف- 22 أم 3" الروسية البعيدة المدى ذات الأجنحة المتغيرة الشكل، يتم تزويدها بصواريخ مجنحة من طراز "إكس-32"، التي لا تستطيع المضادات الجوية المعادية والطائرات الاعتراضية اكتشافها.

وهذه الصواريخ بعد أن تطلقها الطائرة الحاملة، ترتفع إلى 40 كيلومتراً في طبقة السكاك (الستراتوسفير) من الغلاف الجوي، لتدور بعدها بزاوية حادة وتنقض على الهدف.