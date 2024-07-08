الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 8 تموز 2024 ساعة 15:30

كنعاني: الدفاع عن لبنان مبدأ أساسي لإيران

كنعاني: الدفاع عن لبنان مبدأ أساسي لإيران
وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أكّد كنعاني أنّ "الدفاع عن لبنان مبدأ أساسي لدى إيران التي ستدعم لبنان في وجه أي اعتداء إسرائيلي من دون شك". وقال: "إيران لا تتردد في دعم لبنان وحماية أمنه عند الحاجة".
 
وأضاف أنّ "إسرائيل تتحمل عواقب أي هجوم على لبنان"، وأنّ عليها أن "تكون حذرة من أي مغامرة قد تقدم عليها في المنطقة".  
 
وأشار كنعاني إلى أنّ "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في هذا الإطار أيضاً". 
 
وكان رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران كمال خرازي قد أكّد قبل أيام أنّ إيران ستدعم حزب الله عسكرياً في حالة نشوب صراع شامل، لافتاً إلى أنّ توسيع الحرب ليس في مصلحة أحد.
 
اقرأ أيضاً: بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: مشاركة كامل محور المقاومة في حال العدوان على لبنان واردة
ملف المفاوضات
وفي سياق آخر، وفيما يخصّ ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة، أوضح كنعاني أنّ "عملية التفاوض مستمرة، فالجمهورية الإسلامية ملتزمة بطاولة المفاوضات، وسيجري الإعلان عن تفاصيلها في الوقت المناسب".  
 
وأشار إلى أنّ المفاوضات الحالية بخصوص رفع العقوبات "في حالة جيدة"، مبيناً أنّ الحكومة المقبلة "ستوظف هذه الإنجازات في الملف النووي بما يخدم مصالح إيران".  
 
وتابع كنعاني أنّ "ملف المفاوضات لرفع العقوبات له آلیات محددة في أطر السياسات العامة للنظام"، فيما "يجب انتظار تشكيل الحكومة الجديدة لتواصل مساعيها في هذه الأطر". 
 
وبشأن احتمال التفاوض بين إيران والولايات المتحدة عبر عمان، شدّد كنعاني على أنّ  القنوات الدبلوماسية "مفتوحة بطرق عدة، إذ قامت طهران سابقاً بالتفاوض غير المباشر".  
 
وكانت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة قد أكّدت في شهر أيار/مايو الفائت الأخبار المتداولة بشأن مفاوضاتٍ غير مباشرة بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط.
 
ووفق الممثلية الإيرانية، فإنّ المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في مسقط "ليست الأولى من نوعها، ولن تكون الأخيرة".
رقم : 1146495
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طوارئ قصوى في المستشفى الإندونيسي بعد إخلاء
طوارئ قصوى في المستشفى الإندونيسي بعد إخلاء 'المعمداني' بغزة
هكذا ترد "قسد" على التقارب بين أنقرة ودمشق
هكذا ترد "قسد" على التقارب بين أنقرة ودمشق
8 تموز 2024
قيادات من تحالف اليسار في فرنسا: سنعترف بدولة فلسطين قريبا
قيادات من تحالف اليسار في فرنسا: سنعترف بدولة فلسطين قريبا
8 تموز 2024
الجيش الأمريكي يخلي القاعدة الجوية 101 في النيجر
الجيش الأمريكي يخلي القاعدة الجوية 101 في النيجر
8 تموز 2024
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: الكشف عن تورط "الناتو" في محاولة اختطاف قاذفة الصواريخ الروسية تو-22
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: الكشف عن تورط "الناتو" في محاولة اختطاف قاذفة الصواريخ الروسية تو-22
8 تموز 2024
276 يوما للحرب على غزة والمقاومة تؤكد جاهزيتها لمواصلة مواجهة الاحتلال
276 يوما للحرب على غزة والمقاومة تؤكد جاهزيتها لمواصلة مواجهة الاحتلال
8 تموز 2024
مدير CIA يتوجه إلى قطر للمشاركة بمحادثات وقف إطلاق النار بغزة
مدير CIA يتوجه إلى قطر للمشاركة بمحادثات وقف إطلاق النار بغزة
7 تموز 2024
كلمة للسيد نصر الله في احتفال تأبين الشهيد القائد محمد ناصر
كلمة للسيد نصر الله في احتفال تأبين الشهيد القائد محمد ناصر
7 تموز 2024
كيان الاحتلال يبحث تمديد الخدمة الإلزامية في
كيان الاحتلال يبحث تمديد الخدمة الإلزامية في 'الجيش'
7 تموز 2024
إصابة إسرائيلي واندلاع حرائق في الجليل بعد رشقة صواريخ للمقاومة
إصابة إسرائيلي واندلاع حرائق في الجليل بعد رشقة صواريخ للمقاومة
7 تموز 2024
اللواء باقري: القوات المسلحة مستعدة للتعاون مع الرئيس المنتخب
اللواء باقري: القوات المسلحة مستعدة للتعاون مع الرئيس المنتخب
7 تموز 2024
الرئيس بشار الأسد يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان
الرئيس بشار الأسد يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان
6 تموز 2024
الرئيس الباكستاني يهنئ بزشکیان بفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية
الرئيس الباكستاني يهنئ بزشکیان بفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية
6 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟