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الاثنين 8 تموز 2024 ساعة 17:10

"جيش" الاحتلال يقر: 23 إصابةً في صفوفه خلال 24 ساعة

"جيش" الاحتلال يقر: 23 إصابةً في صفوفه خلال 24 ساعة
وسبق أن اعترف "الجيش" الإسرائيلي اليوم أيضاً بإصابة ضابط من الكتيبة الـ"82"، التابعة للواء "ساعر ميغولان 7"، إصابةً خطرة، وذلك في معركة شمالي القطاع.
 
وفي ما يتعلّق بالقتلى، أعلن "جيش" الاحتلال، أمس، مقتل ضابط، وهو قائد سرية في كتيبة سلاح الهندسة "601" التابعة له، مشيراً إلى أنّه سقط خلال المعارك في جنوبي القطاع.
 
أما في الشمال، فأقر "الجيش" الإسرائيلي بإصابة جندي من جراء إطلاق صواريخ من لبنان في اتجاه الجليل، شمالي فلسطين المحتلة، يوم أمس.
 
وتحدثت إذاعة "الجيش" الإسرائيلي عن إصابة 4 أشخاص على الأقل، بينهم أميركي و3 مستوطنين، من جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان في اتجاه "زرعيت" في الجليل.
 
وبهذا، يرتفع عدد قتلى "جيش" الاحتلال في معارك قطاع غزة إلى 680 ضابطاً وجندياً منذ بدء "طوفان الأقصى"، إضافة إلى جرح نحو 4097 آخرين إصابات متفاوتة، بحسب ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، تحت بند "سُمح بالنشر".
 
وإذ يتكتّم الاحتلال على خسائره ويفرض رقابةً شديدةً بشأنها، فإنّ البيانات والمشاهد التوثيقية التي تصدرها المقاومة في كل من قطاع غزة ولبنان تؤكد أنّ قتلاه ومصابيه أكبر بكثير مما يعلن.
رقم : 1146506
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