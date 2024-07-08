ماذا قال رئيس الوزراء العراقي لوفد أمريكي حول غزة؟

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان له أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانييل شابيرو والوفد المرافق له، بحضور السفيرة الأمريكية لدى العراق".



وأضاف أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث إجراءات المضيّ في إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، وتفعيل العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "اللقاء شهد بحث الأوضاع في المنطقة واستمرار العدوان على غزّة".



وأشار السوداني إلى "معاناة الشعب الفلسطيني، وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية وموادّ الإغاثة في ظلّ الحصار الخانق، وعدم اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الضغط على حكومة نتنياهو لوقف الإبادة الجماعية".



وأكد رئيس الوزراء العراقي "الحاجة إلى موقف حازم إزاء العدوان، وضرورة منع التصعيد بما يهدد باتساع نطاق الصراع".



من جهته، أشار المسؤول الأمريكي، إلى "أهمية دور العراق في خفض التوترات بالمنطقة، وحتمية استمرار نهج التواصل والتعاون بين البلدين في مجالات التسليح والأمن ورفع المستوى القتالي للقوات العراقية، بما يدعم أمن العراق وسيادته، والتنمية الاقتصادية والتقدم على المستويات كافة".