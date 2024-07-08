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الاثنين 8 تموز 2024 ساعة 19:23

إخلاء المستشفى المعمداني جراء كثافة قصف الاحتلال في محيطه

إخلاء المستشفى المعمداني جراء كثافة قصف الاحتلال في محيطه
وأفادت عن وصول أعداد كبيرة من الجرحى إلى المستشفى الإندونيسي بعد خروجهم من المستشفى المعمداني نتيجة قصف الاحتلال المتواصل على شمال قطاع غزة، وبأن قوات الاحتلال توغلت، فجر اليوم الاثنين، بشكل مفاجئ في مناطق واسعة جنوب غربي مدينة غزة تحت غطاء ناري كثيف استهدف طرقات ومنازل ومبان سكنية لأول مرة منذ أكثر من 3 شهور، ما أدى إلى حركة نزوح واسعة لآلاف الفلسطينيين من تلك المناطق تجاه الأحياء الشمالية الغربية في المدينة.
 
وأشارت التقارير كذلك إلى أن آليات عسكرية صهيونية توغلت بشكل مفاجئ في حي تل الهوى ومنطقة الصناعة والجامعات والأطراف الجنوبية لحي الرمال بالتزامن مع غطاء ناري كثيف نفذته الطائرات الإسرائيلية والآليات المدفعية على هذه المناطق ومحيطها.
 
وأضافت أن عشرات العائلات محاصرة في منازلها تحت وابل القصف العنيف في محيط الجامعات والصناعة جنوبي تل الهوى غربي مدينة غزة، بعد تقدم الاحتلال المفاجئ فجر اليوم.
 
في سياق متصل، ذكر الدفاع المدني في غزة، في بيان صحفي ، اليوم الاثنين، أن "الاحتلال استهدف منازل مأهولة في شارع يافا شرقي غزة ما أسفر عن شهداء ومصابين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض".
 
وتابع أن هناك "عشرات الشهداء والجرحى في القصف الصهيوني على مناطق سكنية شرقي مدينة غزة".
 
ونقلت وسائل الإعلام الفلسطينية عن شهود عيان، قولهم إن انفجارات ضخمة وقصف من الطيران الحربي والمدفعية الصهيونية الثقيلة وقعت خلال الليلة الماضية في مناطق شرقي ووسط وغربي مدينة غزة، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 3 شهور عندما هاجم جيش الاحتلال مستشفى الشفاء ومحيطها نهاية مارس/ آذار الماضي.
 
وقال الشهود إن آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا من مناطق جنوب غربي المدينة تجاه الشمال الغربي، قضوا ليلتهم في الطرقات دون مأوى.
رقم : 1146533
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