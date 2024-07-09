في اليوم 277 للعدوان.. شهداء وجرحى بسلسلة غارات للاحتلال على غزة ورفح ودير البلح

وعلى آخر الأحداث في اليوم الـ277 من العدوان على غزة، أفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)" نقلا عن مراسليها قولهم، إن عددا من الأشخاص استشهدوا وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



واستهدف قصف مدفعي اسرائيلي مناطق غرب مدينة رفح، بينما تعرض محيط مجمع الشفاء الطبي غربيّ مدينة غزة ومدرسة بالنصيرات لغارات عنيفة.



وتحدثت مصادر صحية في المستشفى المعمداني، عن أن جيش الاحتلال أجبر الطواقم الطبية على إغلاق المستشفى بعد تعرض محيطه لإطلاق نار كثيف من مسيرات.



وقالت المصادر إن النازحين في المستشفى وجميع المرضى أجبروا على المغادرة، ما عرضهم لخطر جسيم.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,193 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,903 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



إصابة شاب و3 أطفال بشظايا رصاص الاحتلال في مخيم عسكر الجديد بنابلس

وفجر اليوم الثلاثاء ايضا، أصيب شاب وثلاثة أطفال بشظايا رصاص الاحتلال في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس.



وأفاد الهلال الأحمر، بإصابة شاب (..) و3 أطفال (9 و10 و13 سنة) بشظايا رصاص حي بالرأس أطلقته قوات الاحتلال في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس.



وتحدثت مصادر محلية عن اندلاع مواجهات واشتباكات وصفت بـ"العنيفة" عقب اقتحام قوات الاحتـلال لمخيم عسكر، وسط عمليات دهم واقتحام لمنازل المواطنين.



وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال داهمت بناية سكنية في منطقة المساكن الشعبية بنابلس.



الاحتلال يقتحم مدينة ومخيمي طولكرم ويدمر بنيتهم التحتية وسط حظر للتجوال

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، مدينة ومخيمي طولكرم، ودمرت بنيتهم التحتية، وسط حظر للتجوال.



وأفادت مراسلة (وفا)، باقتحام عدد كبير من آليات الاحتلال وجرافاته الثقيلة المدينة من محورها الغربي، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض.



واضافت أن دوريات جابت شوارع المدينة، وتحديدا شارع مسجد المرابطين، ودوار العليمي "المحاكم"، ودوار خضوري، ومحيط مستشفى الاسراء التخصصي، وشارع نابلس، والحي الشرقي، باتجاه الأحياء المؤدية الى مخيم طولكرم.



ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها الثقيلة الى جميع مداخل المدينة، وتحديدا على حاجزي جبارة العسكري جنوبا، وعناب العسكري شرقا، إضافة إلى بوابة "نتساني عوز" غرب طولكرم.



وفي تطور لاحق، حاصرت قوات الاحتلال مستشفيي ثابت ثابت الحكومي، والإسراء التخصصي بالمدينة.



ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على عدد من البنايات العالية في مختلف احياء المدينة، في الوقت الذي اقتحمت فيه حي الأقصى في ضاحية شويكة شمال طولكرم، وسط سماع اصوات اطلاق نيران بشكل كثيف.



وفرضت قوات الاحتلال حصارا على مخيم طولكرم، وعززت من دورياتها على مداخله وتحديدا الشمالية والشرقية والجنوبية.



واحتجزت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية أثناء تغطيتها للأحداث في محيط دوار اليونس في الحي الشمالي للمدينة وقامت بمصادرة هوياتهم، كما اوقفت مركبة لأحد المواطنين على دوار شويكة وقامت بتفتيشها والتدقيق في هويات ركابها دون ان يبلغ عن اعتقالات.



وأحدثت قوات الاحتلال تشويشا كبيرا على شبكات الانترنت في المدينة ومخيماتها.



وفي تطور لاحق، اقتحمت آليات الاحتلال برفقة 5 جرافات عسكرية مخيم نور شمس مرورا بشارع السكة ودوار اكتابا، وتمركزت قرب حارة المسلخ تزامنا مع الاقتحام المستمر للمدينة ومخيم طولكرم، ودفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية تجاهه، وفرضت حصارا مشددا عليه.



وذكرت مراسلة (وفا)، أن جرافات الاحتلال دمرت ممتلكات المواطنين والبنى التحتية أثناء سيرها باتجاه مخيم نور شمس، وتحديداً في شارع السكة، ومحيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة عند مدخل المخيم الرئيس ومحيط مقبرة نور شمس، اضافة الى تجريف محيط دوار اليونس في الحي الشمالي للمدينة.



وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية بشكل عشوائي في محيط مخيم نور شمس مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن اجزاء من المخيم بعد اصابة احد محولات الكهرباء المغذية له.



مقتل شاب في عرّابة بأراضي 48

ومساء أمس الاثنين، قتُل شاب فلسطيني في الثلاثين من عمره، في مدينة عرّابة بأراضي عام 48، إثر انفجار سيارة.



ويستدل من المعطيات المتوفرة أن حصيلة القتلى في المجتمع الفلسطيني بأراضي عام 48 خلال العام الجاري، قد ارتفعت إلى 114 مواطنا، بعد مقتل الشاب من عرابة.



وفي وقت سابق الإثنين، توفي الشاب أحمد يونس سواعد، وهو من مدينة شفا عمرو، متأثرا بجراح بالغة أصيب، قبل نحو شهر ونصف، بجريمة إطلاق نار.



يأتي ذلك فيما كان العام الماضي، قد سجّل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 228 قتيلا، بينهم 16 امرأة.