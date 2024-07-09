وقالت "الأونروا"، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، الاثنين، إنها "تعتبر التعليم أمرا أساسيا، ومع وجود أكثر من 700 مدرسة في أنحاء المنطقة، فإن الوكالة تصل إلى مئات الآلاف من الطلاب".



وأضافت: "قرابة 300 ألف من طلابنا في غزة ظلوا خارج المدارس لمدة 9 أشهر".



وشددت الوكالة الأممية أن فرقها تواصل تقديم "الدعم النفسي والاجتماعي لأطفال غزة".



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,193 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,903 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.