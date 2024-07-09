أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف إحدى النقاط في محيط بانياس

وذكر مصدر عسكري أنه : “حوالي الساعة 20 : 00 بعد منتصف ليل 9-7-2024 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفاً إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس”.



وأضاف المصدر: إن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.