أحدث العناوين :
رئيس وزراء باكستان يؤكد التزام بلاده بتعزيز العلاقات الشاملة مع إيران
الأمم المتحدة: نرغب بالتعاون مع الرئيس الإيراني الجديد
أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت وأسقطت 38 مسيرة اوكرانية
إعلام فلسطين الحكومي يحذر من دعوات كاذبة للاحتلال للنزوح من غزة
أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف إحدى النقاط في محيط بانياس
سيناتور ديمقراطي آخر في الكونغرس يدعو بايدن إلى الانسحاب من السباق الانتخابي
'الأونروا': 300 ألف من طلابنا بغزة ظلوا خارج المدارس لـ'9' أشهر
في اليوم 277 للعدوان.. شهداء وجرحى بسلسلة غارات للاحتلال على غزة ورفح ودير البلح
الأونروا: الدمار والركام في كل مكان بشوارع خان يونس
حماس: نتنياهو يضع العقبات أمام المفاوضات
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
9 July 2024
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
سوریا
0
الثلاثاء 9 تموز 2024 ساعة 06:45
أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف إحدى النقاط في محيط بانياس
وذكر مصدر عسكري أنه : “حوالي الساعة 20 : 00 بعد منتصف ليل 9-7-2024 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفاً إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس”.
وأضاف المصدر: إن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1146590
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
الأمم المتحدة: نرغب بالتعاون مع الرئيس الإيراني الجديد
إعلام فلسطين الحكومي يحذر من دعوات كاذبة للاحتلال للنزوح من غزة
9 تموز 2024
أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف إحدى النقاط في محيط بانياس
9 تموز 2024
في اليوم 277 للعدوان.. شهداء وجرحى بسلسلة غارات للاحتلال على غزة ورفح ودير البلح
9 تموز 2024
طوارئ قصوى في المستشفى الإندونيسي بعد إخلاء 'المعمداني' بغزة
8 تموز 2024
هكذا ترد "قسد" على التقارب بين أنقرة ودمشق
8 تموز 2024
قيادات من تحالف اليسار في فرنسا: سنعترف بدولة فلسطين قريبا
8 تموز 2024
الجيش الأمريكي يخلي القاعدة الجوية 101 في النيجر
8 تموز 2024
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: الكشف عن تورط "الناتو" في محاولة اختطاف قاذفة الصواريخ الروسية تو-22
8 تموز 2024
276 يوما للحرب على غزة والمقاومة تؤكد جاهزيتها لمواصلة مواجهة الاحتلال
8 تموز 2024
مدير CIA يتوجه إلى قطر للمشاركة بمحادثات وقف إطلاق النار بغزة
7 تموز 2024
كلمة للسيد نصر الله في احتفال تأبين الشهيد القائد محمد ناصر
7 تموز 2024
كيان الاحتلال يبحث تمديد الخدمة الإلزامية في 'الجيش'
7 تموز 2024
أحدث العناوين
رئيس وزراء باكستان يؤكد التزام بلاده بتعزيز العلاقات الشاملة مع إيران
الأمم المتحدة: نرغب بالتعاون مع الرئيس الإيراني الجديد
أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت وأسقطت 38 مسيرة اوكرانية
إعلام فلسطين الحكومي يحذر من دعوات كاذبة للاحتلال للنزوح من غزة
أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف إحدى النقاط في محيط بانياس
سيناتور ديمقراطي آخر في الكونغرس يدعو بايدن إلى الانسحاب من السباق الانتخابي
'الأونروا': 300 ألف من طلابنا بغزة ظلوا خارج المدارس لـ'9' أشهر
في اليوم 277 للعدوان.. شهداء وجرحى بسلسلة غارات للاحتلال على غزة ورفح ودير البلح
الأونروا: الدمار والركام في كل مكان بشوارع خان يونس
حماس: نتنياهو يضع العقبات أمام المفاوضات
"فايننشال تايمز": ما هي الخيارات المتاحة الآن لحكم فرنسا؟
بايدن يطالب بتخفيف ضغوط الانسحاب عليه
رؤساء مجالس استيطانية: أكبر كارثة منذ إنشاء "إسرائيل".. نحن نخسر الشمال
إخلاء المستشفى المعمداني جراء كثافة قصف الاحتلال في محيطه
الرئاسة التركية تعلق على موعد ومكان لقاء الأسد وأردوغان
بين كربلاء وغزة
بزشكيان ردا على تهنئة السيد نصر الله: دعم المقاومة سيستمر بكل قوة
8 محافظات عراقية تسجل نصف درجة الغليان الخميس
ماذا قال رئيس الوزراء العراقي لوفد أمريكي حول غزة؟
رئيس كوريا الجنوبية: على روسيا أن تختار بين بلادنا أو كوريا الشمالية
الأكثر قراءة
الاحتلال يغتال 4 مقاومين في مخيم نور شمس.. وفصائل المقاومة: ردنا سيكون مزلزلاً
الإمارات على علاقة مع شركة تصنيع أسلحة صربية ساندت الكيان المحتل
واشنطن ستستضيف قمة الناتو بحضور 6 دول عربية و كيان الاحتلال
قبرص لن تسمح باستخدام أراضيها لأعمال حربية ضد لبنان
المرشح مسعود بزشكيان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
مريم حسنين.. استقالة أول مسلمة وأصغر موظفة من الحكومة الأمريكية
الديمقراطيون يستعدون لمعركة 'نهاية العالم' والسبب 'بايدن'
موسكو تتهم مقاتلة غربية بالاقتراب إلى حد الخطر من طائرة روسية فوق سوريا
بعد الإدلاء ببيان.. سوناك يعتزم الاستقالة رسمياً
العميد حاجي زادة: مشاركة الشعب في الإنتخابات ستعزز اقتدار وقوة إيران
ريشي سوناك: حزب العمال فاز في الانتخابات وحزبنا يواجه هزيمة ساحقة
قاليباف يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
المرشح سعيد جليلي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
56 دولة اسلامية تستورد سلع ايرانية بقيمة 8.6 مليار دولار
ما الذي تبحث عنه روسيا في السودان ؟
إفشال محاولة للاستيلاء على السلطة في قرغيزستان
الجامعة العربية تدرس اتخاذ هذه الخطوات ضد كيان الاحتلال..
العدو الإسرائيلي يعتدي على بلدة الطيبة اللبنانية
الشيخ قاسم: هذا هو الطريق الوحيد لوقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية
الخارجية الروسية: النجاح الذي حقّقته المعارضة في فرنسا هو ردّ على إملاءات واشنطن وبروكسل
الأخبار الساخنة
مريم حسنين.. استقالة أول مسلمة وأصغر موظفة من الحكومة الأمريكية
بوتين في عيد النصر: لن نسمح لأحد بتهديدنا وقوتنا الاستراتيجية على أهبة الاستعداد
إخترنا لکم
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟