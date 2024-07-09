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الثلاثاء 9 تموز 2024 ساعة 07:51

رئيس وزراء باكستان يؤكد التزام بلاده بتعزيز العلاقات الشاملة مع إيران

رئيس وزراء باكستان يؤكد التزام بلاده بتعزيز العلاقات الشاملة مع إيران
ووفقا للبيان الصادر عن مكتب العلاقات العامة لرئيس وزراء باكستان في إسلام آباد، يوم الاثنين، أعرب شهباز شريف، في اتصال هاتفي مع الرئيس الايراني المنتخب، عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ونقل شهباز شريف تحياته الحارة إلى قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي، وهنأه والشعب الايراني على إجراء الانتخابات الرئاسية والانتقال الناجح للسلطة من خلال العملية الديمقراطية.

وأضاف: إيران وباكستان كدولتين جارتين وشقيقتين ترتبطان ببعضهما البعض بقواسم مشتركة في التاريخ والدين والثقافة والتقاليد.

وتمنى رئيس وزراء باكستان النجاح لبزشكيان خلال فترة رئاسته وقال: إن إسلام آباد حريصة على العمل بشكل وثيق مع الحكومة الجديدة في طهران لتعزيز العلاقات بين البلدين وتوطيد التعاون الشامل في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والطاقة والشؤون الإقليمية.

وأكد: إن القرارات المشتركة للبلدين خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الشهيد آية الله سيد إبراهيم رئيسي، الى باكستان قبل عدة اشهر، قد خلقت أساسًا جيدًا للغاية لشراكة ثنائية مفيدة بين إيران وباكستان.

وجاء في البيان المذكور: ان بزشكيان شكر رئيس وزراء باكستان على تهنئته، وأعرب عن رغبته في تعميق العلاقات طويلة الأمد بين البلدين الشقيقين.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني: أن رئيسي البلدين ناقشا أيضًا القضايا الإقليمية واتفقا على مواصلة التنسيق والمشاورات الوثيقة.

واضاف البيان: إن المحادثة الهاتفية بين رئيس وزراء باكستان والرئيس الإيراني المنتخب تظهر روابط الصداقة والأخوة القوية بين البلدين والتزامهما المشترك بتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.
رقم : 1146600
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