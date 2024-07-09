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الثلاثاء 9 تموز 2024 ساعة 08:42

حماس تحذر الوسطاء من العودة إلى نقطة الصفر في صفقة التبادل

حماس تحذر الوسطاء من العودة إلى نقطة الصفر في صفقة التبادل
وقالت "حماس" في بيان عبر قناتها على "تلغرام": أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ المجاهد إسماعيل هنية اتصالات بالإخوة الوسطاء في ضوء ما يجري من تهديد من قبل جيش الاحتلال لأحياء واسعة من مدينة غزة وطلب إخلائها، وما يقوم به من مجازر وقتل وتهجير".

وأضاف البيان: "حذر هنية مساء الإثنين من التداعيات الكارثية لما يجري في غزة كما في رفح وغيرها، منوها إلى أن من شأن ذلك أن يعيد العملية التفاوضية إلى نقطة الصفر"، وأكد رئيس حركة "حماس" أن نتنياهو وجيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن انهيار هذا المسار.

وسبق أن أكدت حركة "حماس" في بيان صدر الاثنين أن رئيس الوزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو يستمر بوضع العقبات أمام المفاوضات في الوقت الذي تبدي فيه الحركة المرونة والإيجابية بهذا الشأن.

وطالبت الحركة "الوسطاء بالتدخل لوضع حد لألاعيب نتنياهو وجرائمه"، كما توجهت بطلب" للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والضغط لوقف جريمة الإبادة التي يتعرض لها شعبنا، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم".

وأضافت أن تل أبيب تواصل إمعانه في "حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من تسعة أشهر"، مشيرة إلى أن "حكومة الاحتلال الفاشي تتحدى كافة القوانين والمعاهدات الدولية".
 
رقم : 1146627
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