لأول مرة.. المقاومة الاسلامية تقصف مستعمرة 'يسود همعليه'..

وقصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية ‏ليلة أمس الاثنين، عند الساعة (20:15)، مستعمرة “يسود همعليه” بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا، رداً على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو خصوصاً في بلدتي ‏برعشيت وكفرحونة (الاعتداء الذي أدى الى تدمير المزرعة).



وأفادت مصادر مقع "المنار"، بأن المقاومة قصفت للمرة الأولى مستوطنة “يسود هامعليه” شمال مستوطنة “غدوت” في الجليل الأعلى، والتي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالي 10.5 كلم.



واستهدفت المقاومة أيضاً مستعمرة “هغوشريم” ‌‏بصلية من صواريخ الكاتيوشا، ردًا على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي خصوصاً في بلدة ‌‏كفرحونة.



كما قصفت المقاومة مبنى يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة، ردًا على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو في بلدة ‏حولا، و‏تموضعاً لجنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المباشرة، عند الساعة (20:40) رداً ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة وخصوصاً في بلدة ‏حولا.



واستهدفت المقاومة أيضاً عند الساعة (17:05) ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وعند الساعة (18:00) موقع الراهب بقذائف المدفعية، وحققت إصابات مباشرة.



المقاومة تشيع الشهيد المجاهد مصطفى حسن سلمان

وزفت المقاومة بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد مصطفى حسن سلمان “أبو حسن” مواليد عام 1991 من بلدة القليلة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.