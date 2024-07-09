الأمم المتحدة: نصف مليون شخص في غزة يواجهون مستويات جوع كارثية

وقال البرنامج الأممي في منشور على منصة “X” وفقاً لموقع RT :إن العائلات الفلسطينية في غزة لا تحصل في أغلب الأحيان على الحصص الغذائية الكاملة وبشكل مستمر”، مضيفاً: إن إمكانية الوصول غير المضمونة إلى المساعدات الإنسانية والمخزونات المحدودة تحول دون حصول العائلات بغزة على الحصص الغذائية التي تحتاج إليها.



وفي سياق متصل، قالت مسؤولة الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لويز ووتردغ في مقابلة مع شبكة CBC News الكندية: إن الأسر في قطاع غزة منهكة وجائعة ولا تملك ما تحتاجه للبقاء في ظل التهجير القسري والظروف الصعبة والحرارة الشديدة.



وأضافت ووتردغ: إن هناك الكثير من اليائسين والجياع والمتعبين من جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع .. والأسر الفلسطينية منهكة ولا تملك ما تحتاجه للبقاء على قيد الحياة.



وبعد أن أصدر جيش الاحتلال أمر إخلاء جديداً أظهرت لقطات تدفقا مستمراً من الرجال والنساء والأطفال على مدار يومين يتجهون إلى خارج المدينة المدمرة، وقال فضل نعيم مدير المستشفى الأهلي القريب من المنطقة التي تم إخلاؤها: إن المرضى ومرافقيهم فروا من المنشأة وهم في حالة من الذعر.



وكان برنامج الغذاء العالمي قدم الشهر الماضي المساعدات إلى مليون شخص، مشدداً على أن ذلك ليس كافياً واختتم منشوره بتجديد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ أشهر بدعم أمريكي حرباً على القطاع أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال متجاهلة بذلك قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.