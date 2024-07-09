مصرع طفلة وفقدان ستة أشخاص نتيجة الفيضانات وسط الفلبين

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن روجر سويسو مدير مكتب السيطرة على المخاطر والحد منها في بلدة كارمين قوله: إن “الضحايا هم من بين 17 شخصاً كانوا يتنقلون على شاحنة بيك آب جرفتها الفيضانات إلى نهر صغير إثر الهطول الغزير للأمطار في البلدة”.



وأضاف: إن “فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ عشرة أشخاص فيما انتشلت جثة طفلة في 11 من عمرها، ولا يزال ستة أشخاص آخرين في عداد المفقودين”.



وأفادت التحقيقات الأولية بأن أفراد المجموعة كانوا عائدين من أحد الأعراس إلى قريتهم، حيث دخلت الشاحنة الطريق الذي غمرته المياه وانجرفت إلى نهر صغير ما تسبب بوقوع الكارثة.