الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 9 تموز 2024 ساعة 10:42

رئيس الوزراء المغربي الاسبق: ايران هي محور المقاومة بكل صراحة

رئيس الوزراء المغربي الاسبق: ايران هي محور المقاومة بكل صراحة
وتساءل بن كيران، عن دور المسلمين والعرب في مساندة الشعب الفلسطيني ووقف جرائم الابادة التي يمارسها الكيان الصهيوني بغزة، قائلا: نحن أهل السنة والجماعة نمثل 90 في المائة من المسلمين، لا مانع لدي في أن يكون لإيران دور، لكن أين هو دورنا نحن؟
واتهم رئيس الحكومة المغربية الاسبق، "إسرائيل"، بالوحشية؛ محذرا: لا يصلح معها أي تواصل أو تعاون، وعلى الأنظمة العربية عدم المراهنة عليها.

وتابع: إيران هي محور المقاومة ويجب على المطبعين التفكير في كيفية توحيد جهودها ضد دولة الاحتلال.

واشاد بن كيران بـ الصمود الأسطوري الغرائبي للمقاومة والشعب الفلسطيني الصامد في غزة؛ مشددا على أن المقاومة في غزة لم ترض بغير المرجعية الإسلامية مرجعا وبها عملوا العجائب.

كما دعا الأنظمة العربية، إلى عدم المراهنة على "إسرائيل" كدولة قوية؛ مبينا ان موقف النظام الرسمي العربي من الكيان الصهيوني لم يكن في المستوى المطلوب، داعيا هذه الأنظمة إلى تصحيح موقفها.

واعتبر بن كيران، أن ما فعلته "إسرائيل" في المراحل الأخيرة كان سببا مباشرا في اندلاع طوفان الأقصى؛ مضيفا: ربما يمكن أن يؤدي ما تفعله بحق الفلسطينيين إلى تراجعها وزوالها.

واستغرب رئيس الحكومة المغربية الاسبق، من إرسال بعض الدول للأكل والشراب والفواكه والمياه… إلى "إسرائيل"؛ مؤكدا بانه مادام الإسرائيليون يقتلون إخواننا، فنحن في حالة حرب معهم، هذا هو الشرع؛ الأمة كلها في حالة حرب، ولو كان هناك سبيل، لكان مفروضا على الرجال والنساء أن يذهبوا إلى فلسطين، حتى وإن كان بدون إذن من الأزواج، لكن هناك الحدود والسدود والتأشيرات التي تحول دون ذلك.

ودعا الدول العربية المطبعة مع "إسرائيل" إلى التفكير في كيفية توحيد جهودها للتصرف بطريق أصح، مضيفا كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة.
رقم : 1146672
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لأول مرة.. المقاومة الاسلامية تقصف مستعمرة
لأول مرة.. المقاومة الاسلامية تقصف مستعمرة 'يسود همعليه'..
الأمم المتحدة: نرغب بالتعاون مع الرئيس الإيراني الجديد
الأمم المتحدة: نرغب بالتعاون مع الرئيس الإيراني الجديد
9 تموز 2024
إعلام فلسطين الحكومي يحذر من دعوات كاذبة للاحتلال للنزوح من غزة
إعلام فلسطين الحكومي يحذر من دعوات كاذبة للاحتلال للنزوح من غزة
9 تموز 2024
أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف إحدى النقاط في محيط بانياس
أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف إحدى النقاط في محيط بانياس
9 تموز 2024
في اليوم 277 للعدوان.. شهداء وجرحى بسلسلة غارات للاحتلال على غزة ورفح ودير البلح
في اليوم 277 للعدوان.. شهداء وجرحى بسلسلة غارات للاحتلال على غزة ورفح ودير البلح
9 تموز 2024
طوارئ قصوى في المستشفى الإندونيسي بعد إخلاء
طوارئ قصوى في المستشفى الإندونيسي بعد إخلاء 'المعمداني' بغزة
8 تموز 2024
هكذا ترد "قسد" على التقارب بين أنقرة ودمشق
هكذا ترد "قسد" على التقارب بين أنقرة ودمشق
8 تموز 2024
قيادات من تحالف اليسار في فرنسا: سنعترف بدولة فلسطين قريبا
قيادات من تحالف اليسار في فرنسا: سنعترف بدولة فلسطين قريبا
8 تموز 2024
الجيش الأمريكي يخلي القاعدة الجوية 101 في النيجر
الجيش الأمريكي يخلي القاعدة الجوية 101 في النيجر
8 تموز 2024
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: الكشف عن تورط "الناتو" في محاولة اختطاف قاذفة الصواريخ الروسية تو-22
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: الكشف عن تورط "الناتو" في محاولة اختطاف قاذفة الصواريخ الروسية تو-22
8 تموز 2024
276 يوما للحرب على غزة والمقاومة تؤكد جاهزيتها لمواصلة مواجهة الاحتلال
276 يوما للحرب على غزة والمقاومة تؤكد جاهزيتها لمواصلة مواجهة الاحتلال
8 تموز 2024
مدير CIA يتوجه إلى قطر للمشاركة بمحادثات وقف إطلاق النار بغزة
مدير CIA يتوجه إلى قطر للمشاركة بمحادثات وقف إطلاق النار بغزة
7 تموز 2024
كلمة للسيد نصر الله في احتفال تأبين الشهيد القائد محمد ناصر
كلمة للسيد نصر الله في احتفال تأبين الشهيد القائد محمد ناصر
7 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟