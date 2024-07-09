رئيس أركان الاحتلال: الحرب في غزة طويلة!

وادعى هاليفي، خلال حفل تسليم وتسلم القيادة على المنطقة العسكرية الوسطى، تصميم الكيان على عمل كل شيء لإعادة المحتجزين والسماح لسكان الشمال والجنوب بالعودة إلى المستوطنات، زاعما أنه "هذه حرب على البيت وسوف ننتصر فيها".



وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية إن "الجيش الإسرائيلي بدأ بتقليص قواته في غزة وسينتقل للمرحلة الثالثة في القطاع".



من جهه اخرى أشار المتحدث باسم جيش الاحتلال "دانيال هاغاري" خلال مقابلة مع شبكة “ABC” الأمريكية إلى أن الكيان يخطط لحرب طويلة ضد حركة حماس، مؤكداً أن الحركة ستظل موجودة في غزة خلال السنوات الخمس المقبلة.