المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال يمنع إدخال المساعدات منذ 64 يوماً لتعميق المجاعة

وقال المكتب في بيان اليوم: يعمل الاحتلال على تصعيد المجاعة وخاصة في غزة وشمال القطاع من خلال إغلاقه لمعابر المساعدات الإنسانية واستهدافه لمخازن الأغذية ومرافق إنتاجها في خرق واضح لكل المواثيق الدولية التي تشترط الحق في الغذاء كحق أسياسي من حقوق الإنسان وانتهاك للقوانين الدولية التي تحظر تجويع المدنيين.



وحمل المكتب الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار جريمة التجويع ضد الفلسطينيين في القطاع من خلال حرب الإبادة الجماعية ومنع إدخال المساعدات، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة وفتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل فوري وعاجل وبتكثيف الجهود الدولية لرفع الحصار عن القطاع.