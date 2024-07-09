الهلال الأحمر الفلسطيني: جميع النقاط الطبية والعيادات التابعة لنا في غزة خرجت من الخدمة

وأوضحت الجمعية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن خروج مرافقها عن الخدمة جاء بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء القسري بمناطق مختلفة في المدينة تتواجد فيها النقاط الطبية والعيادات.



يذكر أن عدد المشافي المتبقية في الخدمة بالقطاع هو 15 مستشفى من أصل 36 وهذه المشافي تقدم خدماتها بشكل جزئي، وتواجه نقصاً حاداً في العاملين والإمدادات الطبية.



وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أن حجم الإمدادات الطبية التي تدخل إلى غزة غير كاف لاستدامة الاستجابة الصحية، وأن جميع عمليات الإجلاء الطبي خارج غزة لا تزال متوقفة.