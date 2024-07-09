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الثلاثاء 9 تموز 2024 ساعة 13:32

موقع بريطاني: واشنطن تدفع أثمان افتعالها التوترات العسكرية في العالم دعماً لـ “إسرائيل”

موقع بريطاني: واشنطن تدفع أثمان افتعالها التوترات العسكرية في العالم دعماً لـ “إسرائيل”
الموقع أفاد بأن عسكرة أمريكا للبحر الأحمر وشنها اعتداءات على اليمن دعماً لكيان الاحتلال الإسرائيلي أتت بنتائج سلبية مباشرة على الاقتصاد الأمريكي، حيث ارتفعت أسعار الحاويات بسبب تحويل السفن مساراتها عبر البحر الأحمر بنسبة 120 بالمئة خلال الأشهر الستة الماضية وزاد سعر مؤشر الحاوية بحجم 40 قدماً أو ما يعادل 12.2 متراً على سبيل المثال إلى 5868 دولاراً مطلع هذا الشهر بزيادة قدرها 120 بالمئة في ستة أشهر، كما ارتفع مؤشر الحاويات العالمي وفقاً للموقع بنسبة 10 بالمئة في الأسبوع الماضي وبنسبة تعادل 298 بالمئة مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي، وهو تغيير وصفه خبراء بأنه “هائل”.

كما كشف مؤشر الحاويات العالمي “دبليو سي آي” أن الحاويات التي يبلغ طولها 40 قدماً على طريق شنغهاي في الصين إلى لوس أنجلوس نيويورك في الولايات المتحدة قفز مؤشرها بنسبة 137 بالمئة إلى 9158 دولاراً في الأشهر الستة الماضية، بينما قفز بنسبة 174 بالمئة إلى 7472 دولاراً على طريق شنغهاي إلى لوس أنجلوس.

الموقع أشار إلى أن استمرار التوترات في البحر الأحمر على خلفية دعم الولايات المتحدة لـ “إسرائيل” أدى أيضا إلى تعطل سلاسل التوريد المرتبطة بصناعة الكيماويات، كما أثرت أزمة تعطل الشحن تأثيراً رئيساً في أوروبا وآسيا، وقد تجاوزت أسعار الحاويات السقف بالفعل فوصلت أسعار الحاويات التي يبلغ طولها 40 قدماً من آسيا إلى شمال أوروبا إلى 8764 دولاراً وفقاً لمؤشر “فرايتوس بولتيك” اليومي الذي يقيس تحركات أسعار الحاويات ذات الـ 40 قدماً في 12 ممراً بحرياً رئيسياً حول العالم.
رقم : 1146714
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