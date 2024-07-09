غارات عنيفة وإطلاق نار.. الاحتلال يُكثّف اعتداءاته على مناطق وسط قطاع غزة

وفي السياق، أفاد مصدر في غزة بإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال وطائرات "كواد كابتر" على شرقي البريج، وشمالي مخيم النصيرات، وسط القطاع.

وبالتزامن، نفّذ الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية عنيفة استهدفت غربي المخيم الجديد شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

ووسط قطاع غزة أيضاً، أشار إلى وقوع عدد من الجرحى من جراء القصف الإسرائيلي في شارع النخيل بدير البلح.

وفجر اليوم، أقادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتقاء 5 شهداء وتسجيل عدّة إصابات جلّهم من الأطفال في غارات استهدفت منازل في منطقتي الصحابة والجلاء بمدينة غزة.

وتحدّث مصدرنا عن شن طائرات الاحتلال غارة عنيفة على محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

أمّا في جنوب القطاع، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق غربي مدينة رفح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,193 فلسطينياً، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,903 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وبالإضافة إلى عدوانه، يُحاصر الاحتلال الإسرائيلي القطاع ويمنع دخول المساعدات إليه، الأمر الذي يزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية، بالتوازي مع انتشار الأوبئة والأمراض.

وتوقّعت مجلة "ذا لانست" الطبية البريطانية، وهي إحدى المجلات الأكاديمية الأكثر تأثيراً في العالم، أن يتجاوز عدد الشهداء في قطاع غزة الـ186 ألفاً، بعد انتهاء الحرب، نتيجة إصابتهم بالأمراض الإنجابية والأمراض المعدية وغير المعدية من جرائها.